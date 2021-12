Ximenes, ex-Flu, é novo o diretor de futebol do Vitória

O Vitória já tem um nome para ocupar a vaga de Raimundo Queiroz, demitido há três dias do departamento de futebol. Felipe Ximenes foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira, 16, e será apresentado na tarde desta quinta, 17, na Toca do Leão.

A missão de Ximenes, que assinou contrato até 2016, é recolocar o rubro-negro nos trilhos após a eliminação precoce na Copa do Nordeste e a perda do título do Campeonato Baiano.

Além de contratar novos jogadores, ele e a comissão técnica vão fazer a reformulação do elenco e procurar rescindir os contratos de jogadores que não corresponderam o esperado, a exemplo do volante Lucas Zen e dos zagueiros Rodrigo Defendi e Jonathan Ferrari.

O novo gestor já trabalhou com o técnico Ney Franco no Coritiba, quando conquistou o título da Série B, em 2010. Com larga experiência também em categorias de base, Ximenes foi por dois anos consecutivos indicado como um dos três melhores gestores de futebol do país.

Graduado em Educação Física e mestre em educação, Felipe Ximenes, de 46 anos, é mineiro de Três Corações e executivo afiliado à Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Ele se destacou como executivo dos principais clubes da Série A, como Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Coritiba.

O gestor foi campeão com o Fluminense, no Rio, campeão mineiro, tetracampeão pelo Coritiba, campeão da Série B e duas vezes finalista da Copa do Brasil, também pelo Coxa.

