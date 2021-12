Ximenes diz que novo técnico ainda não foi definido

O diretor de futebol do Vitória, Felipe Ximenes, continua correndo atrás de um novo treinador para a equipe. Nesta terça-feira, 13, ele concedeu uma entrevista coletiva, mas evitou falar em especulações. Gilson Kleina, ex-Palmeiras, continua sendo o nome forte, mas ainda falta acertar alguns valores que tem para receber do Verdão.

Ximenes, especulado na imprensa do Rio de Janeiro para trabalhar no Flamengo, negou que esteja negociando com o rubro-negro carioca. "Não vou falar de especulações. Se acontecer qualquer coisa, vou falar. Além de não ter absolutamente nada [com o Flamengo], queria a contribuição de todos para caminhar as coisas", disse.

