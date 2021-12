Ximenes deixa Vitória para assumir direção de futebol do Fla

Depois de Marquinhos e Ney Franco, chegou a vez do gestor Felipe Ximenes abandonar o barco rubro-negro. Com apenas 38 dias no cargo, o diretor de futebol seguiu o mesmo rumo de Ney e será apresentado pelo Flamengo nesta quinta-feira, 29.

Em entrevista divulgada no site do Vitória, Ximenes agradeceu o apoio do clube. "As únicas palavras são de agradecimento ao Vitória. Às vezes o futebol nos prega peças que a gente não espera, não está preparado. Às vezes ele nos possibilita algumas possibilidades que nos fazem tomar decisões que não eram aquelas que a gente imaginava para a nossa vida. É uma decisão extremamente difícil essa de sair do Vitória pela maneira que fui acolhido pela população de Salvador, pela torcida do Vitória, pela diretoria do clube e por todos os funcionários do Vitória. Não esperava que ia ser tão duro tomar uma decisão dessa como estou tomando", despediu-se o executivo.

Sem cerimônia, o profissional só retorna a Salvador para pegar a mala e seguir direto para o Rio de Janeiro. A diretoria ainda não definiu o substituto. Por enquanto, o coordenador João Paulo assume o cargo vago.

No Vitória, Ximenes trouxe apenas Jorginho, o zagueiro Alemão e o volante Josa.

