Xerife, Léo Gomes sonha com algo a mais na tabela

Xerife do meio campo, Léo Gomes assumiu uma das vagas no setor Rubro-Negro. Desde que entrou no time foram três triunfos (todos dentro de casa), duas derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro da série A.

"Eu gosto de viver o momento, o tempo foi passando, e agora já tenho seis jogos pelo profissional. Para mim ta sendo muito bom, to vivendo a cada instante, ta sendo maravilhoso para mim", comentou Gomes sobre sua titularidade absoluta.

O garoto, que é prata da casa, se tornou peça fundamental da melhora na defesa do Vitória, após subir para a equipe principal, vindo do sub-23. Foram 540 minutos em campo, jogando os 90 minutos de todos os seis jogos que atuou.

"Muito importante essa competição, venho falando que foi ela que mudou a minha vida. Se eu estou tendo oportunidade no profissional, foi por causa desse campeonato. Tenho certeza que Carpegiani está olhando para o Sub23", comentou o volante sobre o Brasileiro de Aspirantes, torneio que disputava quando Paulo Cezár Carpegini o chamou para compor o elenco principal.

O que antes era uma preocupação para o torcedor, se tornou um alivio ao ver a parte defensiva evoluir. O Leão da Barra sofreu quatro derrotas por goleadas (acima de quatro gols) na competição, mas desde que Léo entrou, o time tomou, apenas, três gols em seis jogos. O Vitória tomou, ao todo, 42 gols no Brasileirão.

Briga contra zona

Ainda na segunda tabela do Brasileirão, o Leão está com dois pontos de diferença do primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Ceará. O Vitória perdeu para o Vozão, por 2 a 0, na última rodada.

"A gente vai fazendo os jogos, dá até para pensar em alguma coisa mais em cima da tabela. Mas a gente vai viver o momento, não estamos brigando contra o rebaixamento, nem pela Sul-Americana. Não jogamos tão bem, como todos esperavam, e infelizmente perdemos para um concorrente direto da tabela. Mas a gente não pode ficar se lamentando pelo o que passou", apontou o volante.

Contra o Botafogo, no próximo domingo, 23, o garoto de 21 anos acredita que a torcida estará presente para apoiar o time. "A gente tem que ditar o ritmo e jogo, temos que fazer a bola rodar e buscar o gol a todo momento", concluiu.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

