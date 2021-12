Wilson volta a treinar, mas ainda é dúvida para sábado

O goleiro Wilson, que ficou fora do último jogo por conta de dores no ombro, voltou a treinar com o elenco do Vitória nesta quinta-feira, 27, mas ainda é dúvida para o duelo deste sábado, 29, contra o Flamengo, na Arena Amazônia, em Manaus, às 19h (horário da Bahia).

Sem time definido, o técnico Ney Franco só fechará a escalação após o treino desta sexta-feira, 28. A decisão sobre quem defenderá o gol rubro-negro será feita após Wilson passar por reavaliação. Caso não possa atuar, ele deverá ser substituído por Gatito Fernandez.

O meia Escudeiro, que votou a sentir dores musculares no treino de quarta, participou normalmente das atividades. Outra novidade no treino foi Neto Coruja. Recuperado de lesão, o volante não entrava em campo desde 10 de setembro.

Já os atacantes Edno e Vinicius, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe neste sábado. Além deles, o zagueiro Luiz Gustavo, que participou de parte dos treinos na quarta, 26, voltou ao tratamento de uma contusão no joelho direito e está vetado para partida.

