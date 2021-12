Wilson renova contrato com o Vitória até 2015

Passando por boa fase no Vitória, a diretoria resolveu manter o goleiro Wilson por mais tempo no clube. O camisa 1 rubro-negro assinou sua renovação co o clube até o final de 2015. Do elenco atual, é o único jogador que terminaria o contrato no final do ano, mas foi prorrogado por mais tempo.

"O goleiro está mostrando dentro de campo que merece tal confiança. Por enquanto, só vamos renovar com Wilson. Mas queremos acertar com outros", disse o diretor do clube, Raimundo Queiroz.

A expectativa é que seja renovado o contrato dos argentinos Escudero e Maxi Biancucchi. Ambos já demonstraram interesse em permanecer no clube, mas Queiroz garante que não houve conversa.

Fernando é apresentado

Vindo do Juventude, recém promovido à Série C, o goleiro Fernando foi apresentado na Toca assegurando que sua pretensão é ajudar.

"Se for um trabalho dentro de campo, entre os 11, vou ficar muito feliz. Se for para pegar um copo d'água para um companheiro e ajudá-lo, que seja também."

