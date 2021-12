Wilson mira pôr fim a rodízio no gol do Vitória

Anunciado na última segunda-feira, 25, como o 14º reforço do Vitória para a temporada 2013, o goleiro Wilson já está se ambientando à Toca do Leão.

Na tarde desta quarta-feira, 27, o arqueiro falou pela primeira vez como jogador do Vitória e revelou as razões que o levaram a escolher pelo time baiano, após ter rescindido contrato na justiça com o Figueirense, seu ex-clube.

"Quando saiu a liminar e fiquei livre do Figueirense, a primeira opção que apareceu foi o Vitória, um grande clube e que eu não teria como recusar. Um clube de Série A, com uma torcida gigantesca, apaixonada e que me ofereceu todas as condições de trabalho. Estou muito satisfeito e feliz", disse Wilson.

Ciente de que é o oitavo goleiro a passar pelo clube dentro de apenas dois anos, o jogador prometeu trabalhar para pôr fim à crise que assola a camisa 1 rubro-negra.

"Nesse curto espaço de tempo, isso não é normal. Mas hoje eu vejo grandes goleiros aqui no clube, como o Deola e o Douglas. A gente vai trabalhar para diminuir essa rotatividade de goleiros aqui no clube", garantiu.

O novo reforço do Leão afirmou ainda que chega ao clube com o pensamento primeiro de ajudar e que buscará assumir a titularidade no gol aos poucos.

"Vim para vestir a camisa do Vitória, independente de titularidade. Vim para buscar meu espaço, como fiz no Figueirense, onde conquistei marcas importantes. Venho com esse pensamento para cá", finalizou.

Além de Wilson, o Vitória tem Deola, Douglas e Gustavo como opções de goleiros no elenco. Já o também goleiro Caio Secco foi emprestado ao Botafogo-BA.

adblock ativo