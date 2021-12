Wilson lamenta gols levados no início de cada tempo

Para o goleiro Wilson, o Vitória teria um destino melhor se não fossem os vacilos que resultaram nos dois gols do Timão, no início de cada tempo. O camisa 1 até falhou no primeiro, mas nada que apagasse mais uma tarde inspirada do paredão.

"Infelizmente, a gente tomou um gol no início de cada tempo. Todo mundo sabe da dificuldade de jogar aqui no Pacaembu. O time deles marca muito. Não conseguimos furar o bloqueio e saímos daqui com um resultado negativo", disse.

Para o argentino Maxi Biancucchi, o Corinthians é passado. "Não adianta mais falar desta derrota. Temos agora um jogo dentro de casa, contra a Ponte Preta. Precisamos jogar bem", disse Maxi, que terá o amigo Escudero de volta.

Gabriel - Nesta segunda-feira, 12, procuradores do Vilarreal, da Espanha, voltam a negociar a saída de Gabriel Paulista do Vitória. A diretoria rubro-negra decidiu reabrir as negociações com o clube europeu, que agora oferece cerca de R$ 10 milhões para o rubro-negro liberar o atleta, hoje titular do elenco do técnico Caio Júnior.

