Wilson é confirmado para jogo na Sul-Americana

O técnico do Vitória, Caio Júnior, divulgou nesta segunda-feira, 19, a lista dos relacionados para o jogo de estreia da equipe na Copa Sul-Americana. A partida será contra o Coritiba, na quarta, 21, às 21h50 (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador.

Renato Cajá e Vander, que atuaram na equipe titular na última rodada do Brasileirão diante do Cruzeiro, ficaram de fora da lista dos 18 convocados e não enfrentarão o Coxa.

Já o goleiro Wilson, que era dúvida devido a um edema na coxa, foi relacionado. Ele deve ser recuperar a tempo para o confronto desta quarta, conforme previsão do departamento médico.

Venda de ingressos

Os ingressos para o jogo de estreia do Leão na Sul-Americana já estão à venda. Os torcedores podem encontrar bilhetes com valores entre R$ 30 e R$ 120.

Os ingressos mais baratos para o setor de arquibancadas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Já para o setor das cadeiras, os bilhetes custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

A entrada é gratuita para crianças com até 11 anos e 8 meses, desde que estejam acompanhados de um responsável. É preciso levar documento de identidade ou certidão de nascimento.

