Wilson convoca torcida para jogo contra o São Paulo

Se vencer o São Paulo no próximo domingo, 14, em jogo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá mais uma oportunidade para assumir pela primeira vez a liderança do torneio.

Para tanto, os jogadores do Leão sabem que o apoio do torcedor poderá ser decisivo. Em entrevista coletiva que concedeu nesta quarta-feira, 10, o goleiro Wilson falou sobre o momento ruim do adversário paulista e destacou a importância de a galera rubro-negra comparecer ao Barradão.

"O São Paulo é uma equipe que está sempre brigando na parte de cima da tabela. Apesar de não terem feito um bom início de campeonato, tenho certeza que o grupo deles estará motivado para a partida em função da possível chegada de um novo treinador. Isso sempre dá uma motivação extra ao elenco. Todos querem mostrar serviço. Temos que saber aproveitar essa instabilidade e o apoio do nosso torcedor para sairmos vitoriosos", disse Wilson.

Wilson garantiu também que estará ligado na tevê nesta quarta, para assistir à partida entre São Paulo e Bahia, justamente os dois próximos adversários do Leão no torneio nacional. "Vou aproveitar para analisar e estudar um pouco mais as características de cada jogador", completou.

Com dez pontos ganhos, o Vitória ocupa a terceira posição no Brasileirão. O rubro-negro está no G-4 desde a segunda rodada. Já o São Paulo soma oito pontos e está na nona posição na tabela.

