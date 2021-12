Wilson caminha para recorde com a camisa do Vitória

Entre os 45 atletas do elenco rubro-negro, apenas um tem o status de ter jogado as 30 rodadas do Brasileirão. O goleiro Wilson participou de todas as partidas do Vitória na Série A e entrou no seleto grupo de assíduos atletas que mais vezes vestiram a camisa do Leão na era de pontos corridos com 38 rodadas (desde 2006).

Nas quatro participações do Vitória daquele ano para cá, o campeão de exibições é o meia Elkeson, com 34 aparições, quatro a mais que o atual camisa 1, que ainda tem pela frente mais oito jogos até o final do Brasileirão. Faltam três para ultrapassar o outro goleiro Viáfara, com 33 rodadas em 2008.

Com conhecimento de causa, Wilson passou por todos os obstáculos do Leão na Primeira Divisão. Para ele, o elenco sofreu com as contusões e poderia estar melhor na tabela se não fosse um fato consumado no primeiro turno: o aproveitamento ruim fora de casa.

"Desde o início do campeonato falamos que tínhamos um grupo forte e qualificado para fazer um bom trabalho. No primeiro turno fomos péssimos nas partidas fora de casa. Acredito que, se tivesse um desempenho melhor naqueles jogos, estaríamos numa situação melhor. No segundo turno, aprendemos a jogar fora e voltamos a brigar pela Libertadores. É preciso manter a mesma pegada até o final", disse o goleiro.

Sem histórico de graves contusões, tampouco de suspensões, não é nenhuma novidade para Wilson ser escalado na maioria dos jogos numa única edição do Brasileirão. Em 2005, Wilson fez 36 dos 38 jogos do Figueirense no Brasileirão. Tempo suficiente para se tornar ídolo em Santa Catarina, onde ficou por mais duas temporadas.

No Leão, Wilson também quer ser ídolo. Com contrato renova do até 2015, o camisa 1 confessa que será um trabalho diário e sem espaço para erros.

"Comodismo não existe no meu vocabulário. Na minha posição, o céu e o inferno estão pertinhos. Uma hora o goleiro é herói, na outra é vilão. Até para ser ídolo é mais difícil para o goleiro. Muitas vezes um atacante faz um gol decisivo ou atua bem numa final e ganha a idolatria da torcida. Goleiro é diferente. Se mantiver a regularidade e errando o mínimo possível, talvez um dia ganhe esse status", afirma.

