Wilson avalia jogo contra o Galo: 'Vai ser a grande decisão"

Com a partida decisiva contra o Atlético-MG se aproximando, o goleiro titular do Vitória, Wilson, falou sobre a importância do jogo e as circunstâncias último duelo no Campeonato Brasileiro, em entrevista coletiva no Barradão, nesta quarta-feira, 4.

"Por não termos onde buscar mais pontos, vai ser a grande decisão. Será um jogo dificílimo, pois o Atlético-MG tem uma grande equipe e encara a partida como a despedida antes do Mundial de Clubes. Mas vamos enfrentá-los de igual para igual. Vamos buscar o triunfo e torcer pelos outros resultados para conseguirmos a vaga na Libertadores."

Wilson, que domingo completará 38 partidas pelo rubro-negro, ainda comentou sobre a dificuldade de alcançar a meta. "Em um campeonato duro e pegado com esse, sabemos como é difícil manter uma sequencia de jogos. Eu não tenho costume de sofrer lesões, mas tive uma nesse ano e joguei muitas partidas na base da superação, suportando dores para não perder a posição."

O arqueiro do Leão também espera um temporada ainda melhor ano que vem."O ano de 2014 tende a ser ainda melhor para mim, podendo realizar uma pré-temporada e manter uma boa sequência de jogos."

