Willie treina na vaga de Marquinhos em Goiânia

A escalação tradicional do Vitória ganhou uma lacuna no ataque. Nesta quarta-feira, 28, contra o Goiás, às 21 horas, no Serra Dourada, pela primeira vez o Leão não conta mais com os serviços de Marquinhos, de saída do clube. Entretanto, Jorginho deve substituir o ídolo por outro prata da casa: Willie.

Durante os treinos desta terça, 27, no CT do Atlético Goianiense, o atacante foi testado na vaga de Marquinhos. Porém, o novo treinador do Leão fez mistério e não divulgou o time que joga, mas a escolha de Willie é quase uma certeza e também contribui para que o esquema ofensivo não mude tanto.

Após um mês de fora, Cáceres é outra opção, mas o paraguaio admite que será um desafio reconquistar a vagar. Nesta terça, o gringo foi testado como mais um meia, deixando Caio e Souza isolados. Também atuou no lugar de Léo Costa, sem a necessidade de tirar Willie.

Além das dúvidas no meio, Jorginho também decidiu manter o mistério na escolha entre Dinei e Souza, testados nesta terça.

adblock ativo