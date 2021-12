Willie tem lesão confirmada e desfalca o Vitória por 2 meses

O atacante Willie vai ficar fora de combate por pelo menos sessenta dias. A notícia foi confirmada pelo médico do Vitória, Wilson Vasconcelos, após o exame realizado nesta sexta-feira, 14, no Barradão, por conta do atleta ter sido substituído na partida contra o Catuense depois de um pisão em falso no gramado.

Ele sofreu uma ruptura no ligamento medial do joelho direito e será operado na próxima semana.

Em contrapartida, o técnico Ney Franco ganhou uma opção para o meio campo com o retorno do volante Marcelo, que se recuperou de lesão e participou das atividades desta tarde na Toca do Leão.

Willie vem atuando regularmente na equipe desde que retornou do empréstimo ao Vasco, no início da temporada. Ele começou como titular no triunfo sobre o time do interior na partida em que Ney Franco decidiu poupar os atletas que enfrentam o Ceará no próximo domingo, 16, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

