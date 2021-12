Willie tem joelho operado e deve retornar em 45 dias

O atacante Willie passou pelo processo cirúrgico no joelho direito na manhã desta quarta-feira, 19, e deve iniciar já na quinta-feira o processo de fisioterapia. De acordo com o médico do Vitória, Wilson Vasconcelos, a operação ocorreu como o planejado e o atleta deve retornar às atividades com bola em um mês e meio.

"A cirurgia ocorreu bem e a perspectiva é de o jogador em 45 dias estar em condições de voltar atuar", afirmou Vasconcelos, que operou o jogador, junto com o médico Carlos Henrique Borges.

Willie sofreu a lesão durante a partida contra a Catuense, na quinta-feira, 13, quando pisou em falso no gramado. Em princípio, os médicos suspeitaram da gravidade, mas um exame posterior confirmou o rompimento do menisco.

Além de perder Willie, o Vitória também vai ter o desfalque de Escudero por pelo menos seis meses. O argentino também sofreu uma entorse no joelho, que rompeu o ligamento cruzado, e deve ser operado na próxima semana.

