Willie passa bem após cirurgia e será reavaliado em 15 dias

O jovem atacante do Vitória, Willie, recebeu alta nesta quinta-feira, 27, após ter se submetido, na última quarta-feira, 26, a uma cirurgia para se curar de um problema no coração.

De acordo com o médico do time baiano, Ivan Carilo Pinto, o jogador rubro-negro deverá ser reavaliado dentro de 15 dias, quando será submetido a um teste de esforço. Willie sofria de "arritmia intermitente".

"Este tipo de arritmia você faz o eletro hoje e o resultado é negativo. Repete daqui a 30 dias e apresenta resultado positivo. Por se tratar de um atleta optamos pela cirurgia", explica Ivan.

Ainda segundo o departamento médico do clube, o jovem talento das divisões de base deverá ser liberado para voltar aos treinamentos dentro de 30 dias.

A sua volta aos gramados, portanto, deverá acontecer no começo do mês de fevereiro, quando o clube já estará em disputa da Copa do Nordeste.

A estreia do Vitória no torneio regional acontece antes, no dia 20 de janeiro, contra o América-RN, no Estádio Nazarenão.

