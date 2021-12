Willie e Tartá brigam por vaga no meio campo do Vitória

Antes do treino da última terça-feira, 18, no momento em que os jogadores estavam chegando com seus carros de luxo, um modelo Punto preto buzinou para todos os presentes. Ao sair da máquina, Willie, com o sorriso que lhe rendeu o apelido de Tião Macalé entre os colegas, mostrou com orgulho sua aquisição, fruto da fama repentina entre os titulares do Vitória.

Porém, apesar de agora estar motorizado, seu lugar no time não é mais cativo como era há 10 rodadas, quando entrou pela primeira vez como titular. Na época, ganhou a vaga do meia Tartá, mas os papéis parecem estar se invertendo. O carioca amante de samba é que é o mais cotado para tirar onda e buzinar entre os 11 principais atletas do Leão na partida de sábado, contra o Goiás, no Barradão.

Tartá ainda não quer falar com os repórteres, pois acredita na maldição da sala de imprensa. Nas últimas duas vezes que concedeu entrevista, perdeu vaga para Willie momentos antes da partida. "Depois eu falo, juro! Deixa ver se ganho a vaga primeiro", brincou Tartá, que tem 20 jogos, 60% deles como titular (confira lista abaixo).

O jogador foi camisa 10 da primeira até a 10ª rodada da Segundona, até ser substituído no triunfo diante do ASA, dando lugar a um moleque que faria sua estreia entre os profissionais: Willie.

Depois, o dono do Punto virou o calo do carioca. Ele passou a ser titular, enquanto Tartá se tornou a sombra do atleta da base até voltar a ser iniciar um jogo no empate contra o Ipatinga, no último dia 8, doze rodadas depois da sua mais recente aparição entre os 11.

Apesar da briga por uma única vaga, ambos já atuaram juntos na mesma partida em cinco oportunidades. Apenas no duelo contra o CRB, na Toca, o Vitória não teve nenhum dos dois durante os 90 minutos. independente da disputa, ambos precisam melhorar seus números dentro de campo. Juntos, Tartá e Willie deram quatro assistências, duas cada. Só Pedro Ken foi responsável por seis passes que resultaram em gol.

Números de Tartá e Willie pelo Vitória na Série B:

Tartá

Jogos: 20

Como titular: 12

Maior série como titular: 10

Assistências: 2

Gols: 2

Willie

Jogos: 12

Como titular: 8

Maior série como titular: 7

Assistências: 2

Gol: 1

