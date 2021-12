Willie é afastado e não vai à final com o Sub-20

O próprio Willie já se denominou como chato, nojento, mas tudo dentro de campo, contra seus adversários. Parecia engraçado, mas se tornou algo preocupante, pois esse alegado jeito de Bad Boy pode comprometer o seu lado profissional.

Após reclamar e bradar com o treinador Carlos Amadeu exigindo ser o batedor de pênalti na partida de ida da Copa do Brasil, Willie está cortado da decisão de amanhã, em Minas Gerais.

Apesar de o problema com o jogador ter ocorrido na última terça, a decisão foi tomada ontem, antes da viagem para Minas Gerais.

"Ele não está de fora porque está machucado. Eu decidi tirá-lo da final da Copa do Brasil por conta do comportamento dele dentro de campo. No Vitória, privilegiamos o futebol coletivo e ele não fez isso. Por isso ele está fora do jogo contra o Atlético-MG", alegou o técnico Carlos Amadeu.

Apesar do corte, o jogador não ganhou as férias de fim de ano. Ele foi para a Seleção Brasileira sub-20, onde foi convocado para fazer parte do grupo que vai para o sul-americano do próximo ano.

"Aqui todos têm direitos iguais. Recebemos jogadores que passam fome até outros que são ricos, mas todos são exigidos da mesma forma e queremos disciplina e profissionalismo. Primeiro nós educamos, depois punimos. Foi o que ocorreu com Willie", assegurou o responsável pela base, João Paulo.

adblock ativo