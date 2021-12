Willie chega confiante para decisão contra o Joinville

Dizem que baixinho geralmente é ousado e se confia na brabeza, não se importando com o tamanho. Com 1,61 metro de altura, Willie faz jus à medida e não nega: "Sou chato mesmo. Não como reggae de nada", assegura o garoto da base, que retorna ao time depois de cumprir suspensão na derrota para o Guaratinguetá, na rodada passada.

O baixinho até gosta de seu apelido de 'Azedo' e pretende colocar fogo do duelo decisivo deste sábado, 17, às 15h20 (horário de Salvador), contra o Joinville, fora de casa. Seu desejo é repetir as traquinagens do triunfo diante do América Mineiro, quando foi autor de dois golaços.

"Eu estava esperando uma atuação como aquela (América-MG) para que as pessoas pudessem acreditar mais no meu futebol. Meu futebol é esse, de cair para dentro do adversário. Consegui fazer meu papel naquela partida e chego confiante pra esta decisão contra o Joinville. Será o jogo de nossas vidas", garantiu o prata da casa.

O jovem talento apareceu no final do ano passado, quando foi destaque num treino dos profissionais e fez gol. Contudo, ele só foi aproveitado pelo ex-técnico Carpegiani, na Segundona. Seu primeiro jogo foi na 11ª rodada da competição, no triunfo por 3 a 2 contra o ASA, fora de casa.

Entretanto, o segundo jogador mais baixo do elenco (Nino perde por 1 centímetro) só ganhou o primeiro status de titular justamente contra o América de Minas, ainda no primeiro turno. Ele só ficou em campo por 24 minutos, pois o goleiro Deola foi expulso e o atleta acabou sacrificado. Porém, não perdeu a moral e posteriormente foi titular por sete jogos consecutivos com a camisa 10 do Leão.

Com 20 partidas como profissional, sendo 11 com o status de titular, Willie assegura estar preparado para a pressão dos dois jogos decisivos e promete que não vai fraquejar. "Eu acho que na minha primeira entrevista eu falei que tinha que estar preparado pra tudo. A idade não conta muito agora. A responsabilidade aumentou e vou encarar esse jogo como veterano", assegurou Willie, que tem quatro gols e uma assistência no certame.

