Willian Henrique fica fora dos gramados por 15 dias

O atacante Willian Henrique foi vetado pelo departamento médico do Vitória para o confronto diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira, às 21h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Ele sofreu uma lesão na musculatura dorsal, no jogo com o Palmeiras, e ficará fora dos gramados por 15 dias.

Já o lateral-esquerdo Juan, que virou dúvida, está com suspeita de lesão muscular no adutor da coxa direita e passará por exames médicos. Caso se confirme, a previsão é de afastamento por duas semanas.

Em compensação, para o jogo contra o Galo, o técnico interino Carlos Amadeu terá o retorno de cinco jogadores: Ayrton, Luiz Gustavo, Vinícius, Souza e Dinei, que havia sofrido uma lesão no tornozelo.

Ainda na noite desta terça, 19, o elenco Rubro-negro vai treinar no Joia da Princesa, em Feira, local do confronto.

