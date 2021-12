Willian Farias sente coxa e pode desfalcar o Vitória

Com quatro desfalques certos para o jogo de domingo, 21, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, o Vitória pode perder nesta sexta-feira, 19, mais um titular para a 2ª rodada do Brasileirão.

Sem poder contar com os contundidos Kanu, Patric, Gabriel Xavier e André Lima, desta vez a preocupação do técnico Petkovic se volta para a frente de zaga, com o capitão Willian Farias sentindo um desconforto muscular na coxa direita no início das atividades desta quinta, 18.

O atleta será reavaliado nesta sexta pelo departamento médico do Leão, que está otimista em sua recuperação e pretende liberá-lo para o trabalho da tarde, na Fonte Nova. Caso Farias não ganhe condições, Petkovic terá de improvisar.

Com os operados Bruno Ramires e José Welison fora, o sérvio escalou o zagueiro Fred (que volta de lesão) como volante na atividade desta quinta, formando a dupla de defesa com Renê Santos e Alan Costa.

Nos demais setores, os substitutos parecem certos. Leandro Salino será o lateral direito, no lugar de Patric, enquanto o recuperado Kieza fará o trio de ataque com David e Paulinho.

Antes de se lesionar, Willian Farias concedeu entrevista coletiva e falou da primeira semana de trabalho com Petkovic. “A gente está se adaptando ainda. Ele também não conhece muito nossas características, vem conhecendo agora, e a gente também procura falar isso para ele”, explicou comparando Pet a seu antecessor, Argel Fucks.

“O Argel colocava a opinião dele e a gente seguia. O Pet já vai mais na base da conversa, pergunta o que a gente acha também. Ele tem a ideia dele, só que ele quer que a gente debata com ele uma melhor formação, uma maneira de jogar. Acho bom”, finalizou.

adblock ativo