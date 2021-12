Willian Farias segue fora diante do Avaí

Depois de um mês parado por causa de lesão e com previsão de retorno no jogo deste sábado, 12, contra o Avaí, às 19h, no Barradão, o volante Willian Farias foi vetado do duelo de abertura do returno do Brasileiro.

No treino desta terça-feira, 8, na Toca, o atleta sentiu um desconforto no joelho direito e os médicos preferiram vetá-lo para não piorar o problema.

“Willian Farias sofreu uma distensão no ligamento colateral do joelho direito. O processo é lento e gradual. Tem que ser observado diariamente. A evolução está satisfatória. Para essa partida contra o Avaí ainda não dá. Vamos observá-lo. Não adianta forçar e depois perder ele lá na frente. Ainda não sei se ele pode ficar à disposição contra o Corinthians (19) ou no próximo (Coritiba, 28). Vamos aguardar”, explicou o médico do Rubro-Negro, Marcelo Cortes.

O Leão volta aos treinos na manhã desta quarta, 9, assim como foi nesta terça.

