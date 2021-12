Willian Farias quer fazer história com a camisa do Vitória

A camisa 8 no futebol normalmente é usada por jogadores que tenham qualidade na marcação e ousadia para ajudar na criação das jogadas de ataque.

No Vitória, Willian Farias, além de usar a numeração quando entra em campo, tem o objetivo de mostrar que merece vestir o manto em vermelho e preto.

"Temos que começar a sonhar. Vamos sonhar com algo bom neste ano. Infelizmente o Vitória não ganha [o Baianão] há dois anos e eu vim aqui para ser campeão. Quero deixar meu nome marcado, quero ser campeão", explicou o volante de 26 anos, que tem experiência com as passagens por Cruzeiro e Coritiba.

Para fazer o Vitória campeão estadual, Willian Farias aposta na força de vontade para atingir o sucesso. "Sempre me destaquei por fazer com que o time sempre vença, procurando me doar pelos companheiros porque gosto de vencer. É isso que importa: fazer com que o Vitória vença", contou o atleta.

Feliz em Salvador, onde caracteriza "o pessoal como receptivo", Willian Farias aguarda a chegada da mãe e do irmão neste sábado, já que mulher e filho ainda vão demorar de desembarcar na capital baiana.

"Infelizmente a família não vai poder estar aqui, que são minha esposa e meu filho. Ela tá grávida e fez todo pré-natal lá. Ela vai ficar um tempo lá para ganhar neném e vir para cá", disse o jogador.

adblock ativo