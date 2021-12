Willian Farias é novidade na lista para enfrentar a Ponte

Há quatro meses e meio sem entrar em campo, o volante Willian Farias – que antes da lesão era grande destaque e capitão do Vitória – voltou a figura numa lista de relacionados. Ele entrou no grupo dos 22 jogadores que viajam neste sábado, 25, para encarar a Ponte Preta neste domingo, 26, às 16h (da Bahia), em Campinas.

Figura respeitada no elenco, Farias traz com seu retorno uma força a mais num momento decisivo para o time no Brasileiro. Entretanto, não deverá atuar, ficando apenas no banco de reservas.

“Empate lá é péssimo, mas se Avaí e Sport perderem, passa a ser interessante” “Empate lá é péssimo, mas se Avaí e Sport perderem, passa a ser interessante”

Nesta sexta-feira, 24, pelo segundo dia consecutivo, o técnico Vagner Mancini comandou um treinamento tático fechado à imprensa. Segundo informações da assessoria, ele parou a atividade por diversas vezes para ajustar o posicionamento ofensivo e defensivo da equipe. O treinador tem trabalhado duas opções táticas: uma mais cautelosa, com cinco atletas no meio-campo, e outra mais ousada, com o retorno do atacante Neilton aos 11.

Assembleia

Na manhã deste sábado, no Barradão, haverá uma Assembleia Geral Extraordinária na qual será analisada a denúncia de gestão temerária por parte de Ivã de Almeida. Eleito presidente no final de 2016, ele, sob pressão, tirou licença em julho e a renovou no mês passado. Há a possibilidade de o dirigente sofrer impeachment.

adblock ativo