Willian Farias destaca obrigação do Leão e faz desabafo

“A gente vai, com certeza, com o pensamento de trazer os três pontos para cá. Porque a gente está precisando mais do que eles”. É com esse pensamento que o capitão rubro-negro Willian Farias se prepara para o jogo de quinta-feira, 8, contra o São Paulo, no Morumbi.

Porém, a missão não será tão simples assim. Além de não ter conquistado nenhum triunfo neste Brasileiro, o Vitória nunca venceu o Tricolor paulista fora de casa em competições nacionais. Em 18 jogos, sendo 16 pela Série A e 2 pela Copa do Brasil, o Leão perdeu 15 e empatou três. E perdeu os últimos onze confrontos.

Mas o volante não se deixa abater pelos números. “Se não acreditasse na vitória nem iria para lá. Se a gente pensar nesse tabu aí... A gente não pode pensar nisso. A gente sabe que o campeonato é muito igual. Vai ser difícil”, disse Farias.

Não existe fórmula mágica para fazer o Vitória ganhar , mas o capita Farias conhece bem os atalhos para voltar ao rumo das vitórias e faturar os primeiros três pontos. “O que tem que fazer é tentar assimilar o mais rápido possível a ideia dele [Gallo], comprar essa ideia e seguir em frente. A gente não pode ficar pensando no problema, porque a gente tem um problemão para resolver. Temos que pensar sim na solução. Com as vitórias, isso seria uma solução para esse momento”, analisa.

Se ele estará em campo amanhã? Não tenha dúvidas. “Consegui treinar ontem normal, numa intensidade bem boa, passada pelo fisiologista. Isso me deu segurança para dizer que eu estou bem, estou bem recuperado”, garante.

Willian Farias falou sobre a chega de Alexandre Gallo e sobre a faixa de capitão. “Ele se apresentou de uma maneira mais individual para mim. Falou que eu vou ser o capitão dele, que conta muito comigo, o clube também conta com isso”, revelou.

Sem briga com Pet

O volante Willian Farias fez valer a braçadeira de capitão do Vitória e aproveitou para desabafar sobre os boatos da suposta briga que teve com Petkovic e sobre a possível saída para o Avaí.

“Fiquei três noites sem dormir, pelo momento do clube, pelas coisas que estão falando ao meu respeito. Às vezes acho que futebol é feito de mentiras. Quanto mais se fala a verdade, mais contestado você é. Quanto mais você expõe o que realmente você está sentindo, o que realmente você está vendo... Lógico que também tem a emoção do jogo, às vezes você extrapola, acaba falando mais firme... Mas o futebol está me deixando triste por isso. E é por isso que coloquei... Colocaram que eu estava negociando, inclusive com o São Paulo, que vou enfrentar na quinta-feira. “Ah, o Willian vai pular o muro hoje”. Sabe? Inverdades”, falou Farias, que respirou fundo...

