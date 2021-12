Willian Farias comemora 'dia especial' após retorno

Foram mais de oito meses sem entrar em campo, mas na quarta-feira, 21, durante a goleada imposta ao Ferroviário, Willian Farias pôs fim a um período complicado de sua carreira e voltou a disputar uma partida oficial.

O camisa 5 entrou aos 12 minutos do segundo tempo e ouviu gritos de incentivo dos torcedores do Vitória que estavam no estádio. “O capitão voltou”, cantavam os rubro-negros. Nesta quinta, 22, no desembarque da delegação em Salvador, o volante comemorou o retorno ao time.

“Foi um dia especial pra mim, após bastante tempo inativo, algumas incertezas. Corremos alguns riscos durante esses oito meses”, avaliou o volante, lembrando do quase rebaixamento do Rubro-Negro no ano passado.

Willian Farias sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. O primeiro prazo de retorno foi de três semanas. Mal sabia ele dos problemas que ainda estavam por vir.

Depois de idas e vindas ao departamento médico, e de passar por uma cirurgia, Farias finalmente voltou a jogar, e desabafou sobre o medo que sentiu no período inativo.

“Graças a Deus, consegui voltar e jogar futebol. Talvez era o maior medo que eu sentia. Você acaba criando essa dúvida como ser humano mesmo”, contou ele.

Próximos passos

Com a classificação encaminhada na Copa do Nordeste, Farias e o elenco do Vitória agora voltam o foco para o Campeonato Baiano.

No sábado, 24, o Rubro-Negro recebe o Bahia de Feira, com a vantagem de poder empatar por qualquer placar para se garantir na final da competição. A tendência é que o volante seja relacionado para o jogo.

adblock ativo