William quer marcar seu primeiro gol na estreia no Barradão

No dia em que o Vitória volta a usar a sua tradicional camisa rubro-negra (as listras que estavam embranquecidas serão totalmente preenchidas pelo vermelho após a bem sucedida campanha de doação de sangue), e pode assumir a liderança da Série B, o atacante William tem tudo para viver um dia especial. Será sua primeira partida pelo clube baiano no Barradão. Às 19h30, nesta terça-feira, 14, o Leão recebe o Guaratinguetá pela 17ª rodada da Série B. E o contexto para a tão aguardada estreia é o melhor possível.

O centroavante chegou com a missão nada fácil de substituir Neto Baiano, o artilheiro do Brasil na temporada e maior goleador da história do Barradão. Ou seja, William está cercado de responsabilidade. Contudo, para a partida desta noite, todos os fatores ajudam.

A começar pelo fato de o atacante já ter passado pela ansiedade da estreia, que aconteceu sábado: 2 a 1 sobre o América, em Minas. "É claro que há um friozinho na barriga, mas a ansiedade eu deixo de lado. O fato de eu já ter estreado no sábado acaba tirando um pouco o peso da partida de hoje. Meu ritmo de jogo melhorou", disse o atacante, que não teme qualquer pressão por ter de substituir Neto como novo xodó do Barradão. "Estou tranquilo. Fui artilheiro por onde passei e não posso ficar pensando no que o Neto fez aqui. Tenho que focar no meu trabalho", emendou.

Contra a retranca - Outro fator positivo para esta noite é o adversário. O Guaratinguetá está na 18ª colocação da Série B. Sobre isso, William faz um alerta. "Muitas vezes, é pior quando enfrentamos times da parte de baixo da tabela. Eles vêm fechadinhos. Geralmente, com três zagueiros. Isso dificulta nosso trabalho", afirmou. E a lição para que nada saia errado nesta noite já foi aprendida. "Temos que lembrar do jogo contra o Bragantino (há 11 dias). É um time que briga contra o rebaixamento e chegou aqui todo fechado. Não nos deu espaço e venceu por 1 a 0".

Porém, é justamente neste contexto que William pode resolver. Segundo o técnico Carpegiani, ele será fundamental contra o Guará. "Diante do Bragantino, sentimos falta de um centroavante (naquele dia, Neto já havia saído e William não autou). O Nicácio, que jogou naquele dia, é um ponta-de-lança. Por isso, tirei ele no segundo tempo. Pedi a meus meia-atacantes para entrarem na área, mas isso não aconteceu. Então, deixamos de fazer pressão e criar oportunidades de gol", comentou o treinador.

Seguro da responsabilidade que tem, William finaliza: "Temos que impor o nosso ritmo. A torcida vai querer o time em cima. Porém, vamos ter calma, tocar bem a bola e, com paciência, chegaremos à vitória".

