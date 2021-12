Wesley rejeita rótulo e diz: "Herói foi o grupo todo"

No segundo triunfo conquistado pelo Vitória fora de casa na Segundona, Wesley foi 'o cara' do jogo. O atacante marcou os dois gols responsáveis por sacramentar o resultado positivo diante do Vila Nova-GO, no estádio Olímpico, em Goiânia. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 5, ele rejeitou o título de 'herói' que vem recebendo por seu desempenho no último confronto.

"Felicidade imensa, mas discordo sobre a palavra herói, porque herói foi o grupo todo. A gente vem trabalhando forte. Estava sendo questionado pelos empates e o ataque sendo cobrado. Fomos eficientes fora de casa, que era uma das dificuldades do Vitória", disse.

Antes dos gols marcados, Wesley era constantemente cobrado pela torcida nas partidas anteriores. Por isso, ao apito final, o camisa 99 contou que recebeu apoio do comandante Carlos Amadeu, que pediu para manter a mesma pegada nos próximos duelos. "Ele deu um abraço (ao final do jogo), falou que estava feliz por mim e disse para continuar trabalhando firme, porque os gols iriam sair naturalmente".

Apesar da vitória, a equipe baiana vinha sendo muito cobrada durante a semana por conta do grande número de empates. No entanto, com o Leão invicto a sete jogos, Wesley revelou que a prioridade do grupo, neste momento, é estancar a deficiência que havia na defesa na primeira metade do campeonato.

"A gente se fechou. Primeiro é garantir os 45 pontos, sair dessa zona de risco e, depois, pensar no acesso. Um jogo de cada vez", afirmou o atleta.

Por fim, o atacante também não deixou de destacar a importância do trabalho que vem sendo realizado pelo treinador. "Acredito que está bem assimilado. Todos viram a evolução que a gente teve, não só com Amadeu. Mesmo com Osmar, a filosofia estava implantada. Está dando certo", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo