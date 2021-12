Wesley Pionteck se lesiona no treino e desfalca o Vitória pelo Nordestão

O Vitória ganhou mais um desfalque para a partida contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, 20, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O atacante Wesley Pionteck foi diagnosticado com lesão grau 2 na coxa e está afastado dos treinamentos no CT Manoel Pontes Tanajura.

De acordo com a assessoria do Leão, o atleta de 24 anos se queixou de dores pela manhã, durante as atividades na Toca do Leão. Ele foi encaminhado para realizar um exame de ressonância e teve a lesão constatada.

Uma das contratações mais polêmicas do Rubro-Negro na temporada, Pionteck fez sua estreia pelo Vitória no triunfo rubro-negro, por 1 a 0, no clássico Ba-Vi do último sábado, válido pelo torneio regional. Ele entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, no lugar do centroavante Samuel.

Além dele, o Leão da Barra também não poderá contar com o volante Fernando Neto, também com uma lesão grau 2 na coxa, além dos meias Eduardo e Gabriel Santiago, o primeiro com dores na lombar e o segundo com uma ruptura nos ligamentos do joelho que deve tirá-lo de boa parte da temporada 2021.

