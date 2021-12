Wesley Carvalho faz treino tático sem Kanu e André Lima

O técnico interino Wesley Carvalho comandou uma atividade fechada à imprensa na tarde desta sexta-feira, 5, no Barradão, em Salvador. O treinamento técnico foi feito em metade do campo.

O zagueiro Kanu não participou dos trabalhos: realizou atividade de reforço no joelho, no departamento médico. Mas, segundo a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, o jogador está garantido no Ba-Vi de domingo, 7.

Assim como ele, o atacante André Lima fez um trabalho físico e continuou tratamento no pé. Será reavaliado neste sábado.

Novo técnico?

O Vitória estaria de olho em Beto Campos, do Novo Hambuego. É o que sugere o empresário do treinador, o ex-jogador Cassiano Mendes da Rocha. De acordo com ele, a boa temporada do técnico no Gauchão vem chamando a atenção de vários clubes do Brasil. O agente disse que já existe uma conversa adiantada entre as duas partes.

Mas o diretor de futebol do Leão, Sinval Vieira, desconversa: “Estamos focados no domingo. Só vamos pensar nisso depois do Campeonato Baiano, na semana que vem”.

