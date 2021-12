Wesley arma Vitória com Renê e Rafaelson

Sem Kanu e André Lima, machucados, o técnico interino do Vitória, Wesley Carvalho, escalou Renê Santos e Rafaelson em atividade tática realizada nesta quinta-feira, 11, no Barradão.

Caso sejam de fato os escolhidos no domingo, 14, os dois terão a primeira chance como titulares em 2017 justamente na estreia do time no Brasileirão diante do Avái, no Ressacada, às 16.

No meio-campo, Uillian Correia, que cumpriu suspensão no Ba-Vi decisivo do Baiano, retoma a vaga de Bruno Ramires, contundido.

