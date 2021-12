Walter Tannus é expulso do Conselho Deliberativo do Vitória

O ex-presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Walter Tannus, foi expulso na noite da segunda-feira, 18, do Conselho Deliberativo do clube por decisão unânime do colegiado.

Ele é acusado de vazar documentos sigilosos do Rubro-Negro durante a gestão de Ivã de Almeida, em 2017. A ação foi movida após denúncia feita por cerca de 18 conselheiros.

O caso foi parar na Justiça, mas o processo foi extinto pela juíza Indira Fábia dos Santos, que determinou que ele pagasse uma multa por litigância de má-fé. Tannus ainda pode recorrer da decisão.

