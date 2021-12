Wallace pede Leão “cruel”; Farias só volta em setembro

Um dia antes de viajar para São Paulo, onde enfrenta no sábado, 19, o líder Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o clima na Toca do Leão era de descontração entre os jogadores e de concentração no gramado.

E é justamente a concentração em campo que o capitão interino da equipe, o zagueiro Wallace, acredita ser determinante para conseguir a vitória em cima do Timão.

“A equipe mostrou que tem qualidade, condição, diante de todo esse panorama. A minha maior preocupação passa pelo nível de concentração da equipe. Nem tanto pelo desempenho, até porque o que talvez tenha feito o Vitória perder 90% dos jogos tenha sido o nível baixo de concentração. Isso tem que ser trabalhado e está sendo trabalhado pelo Mancini”, disse.

Para ele, o Vitória – que está na 19ª posição na tabela – deve se inspirar no eficiente ataque do Timão, que converte as poucas finalizações em gol.

“Acho que mais que essa palavra zebra, favoritismo, é mais a postura de cada jogador dentro de campo. Sobre o Corinthians, tenho assistido a alguns jogos e a gente vê que eles dão possibilidade para o adversário. Temos que ser cruéis, como eles são”, explicou o zagueiro.

Farias de molho

Vetado para a partida deste sábado e reavaliado na quarta-feira, 16, pelos médicos, o volante Willian Farias vai ficar de fora, também, do próximo jogo do Vitória, contra o Coritiba.

O atleta deverá voltar no jogo do dia 10 de setembro, contra o Fluminense, após a folga de 15 dias do Brasileirão.

Nas redes sociais, o atleta disse que “não está faltando empenho” para sua volta, mas que é necessário paciência para “não atrasar o processo de retorno ainda mais”.

“O que aconteceu foi um processo natural que poderia ter ocorrido desde quando iniciei os trabalhos para retornar. Só quem me conhece sabe da vontade que estou de voltar a jogar. Esse tempo de fora tem sido muito ruim. Às vezes até passo do limite para me recuperar logo, mas agora não tenho que ficar lamentando. Vou me esforçar ao máximo para voltar 110%”, escreveu.

