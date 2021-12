Wallace minimiza crise no Flamengo

Ex-jogador do Flamengo, o zagueiro Wallace minimizou, nesta sexta-feira, 4, em entrevista coletiva, a crise de bastidores vivida pelo clube carioca, que teve seus jogadores ofendidos por um grupo de torcedores no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na última quinta – o atacante Guerrero chegou quase às vias de fato com um dos manifestantes.

O Urubu será o adversário do Vitória neste domingo, 6, às 11h, na capital fluminense, pela 19ª rodada da Série A.

“Pegar o Flamengo em qualquer circunstância é difícil, independentemente da situação que a equipe esteja passando. Até porque eu acredito que não tem situação nenhuma. O time está em quinto no Brasileiro, classificado para as semifinais da Copa do Brasil... que panorama melhor poderia haver para o Flamengo? Pra gente, a situação é delicada”, afirmou Wallace, que deu a ‘simples’ fórmula para vencer o Rubro-Negro carioca: “Neutralizar o ataque deles e fazer os gols”.

Para a partida, o técnico Vagner Mancini enfrenta problemas para armar o meio-campo. Sem seus dois principais volantes – Willian Farias, contundido, e Uillian Correia, suspenso – terá de escolher Renê Santos ou Fillipe Soutto para fazer dupla de volantes com o improvisado zagueiro Ramon.

Além disso, Cleiton Xavier e Carlos Eduardo, opções para a meia ofensiva, não poderão atuar por lesão.

O Vitória anunciou nesta sexta mais uma demissão: a do gestor das divisões de base Nelsinho Góes, contratado no final do ano passado.

adblock ativo