Wallace faz gol, mas revela que ainda torce pelo Vitória

Wallace, ídolo e revelação do Vitória, pela primeira vez pisou no gramado do Barradão para atuar contra o seu ex-clube. O problema, segundo o zagueiro, começou dentro de casa. Seu filho Lucas, de 9 anos, é torcedor fanático do Leão e deixou recomendações para o pai e o atacante do Flamengo, Hernane.

"Ele me ligou hoje para falar com Hernane. Pediu para que ele não fizesse gol contra o Vitória, caso contrário cortaria a amizade com ele. Não escondo que também torço pelo time, mas sou profissional. Vou jogar para ganhar", garantiu o capitão do rubro-negro carioca.

Pelo visto, Wallace terá problema em casa. Foi do prata da casa do Leão o primeiro gol do Flamengo no duelo do Barradão, que terminou com o triunfo do Vitória por 4 a 2. "Sempre gostei de fazer gol neste estádio. Era minha casa e continuo à vontade nele. Meu filho que me perdoe...", disse o barbudo.

A barba, segundo o zagueiro, é para colocar medo nos adversários. Entretanto, Wallace exagerou no espanto e acabou expulso, no segundo tempo. "Esperava meu retorno com triunfo, mas foi manchada pela expulsão e derrota. O único que deve estar radiante lá em casa é meu filho", completou.



