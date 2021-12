Wallace é registrado no BID e deve estrear contra o Palmeiras

O Vitória já confiava que o nome do zagueiro Wallace seria publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta sexta-feira, 14, e antes mesmo da confirmação, o jogador foi relacionado e viajou com a delegação para São Paulo.

Com efeito, o jogador foi regularizado e ele está apto para estrear contra o Palmeiras, no domingo, 16, às 11h, e com chances de ser titular.

Sem Kanu e Fred, suspensos com o terceiro amarelo, e Ramon, vetado por lesão, o técnico Alexandre Gallo deve começar o jogo com Wallace e Renê Santos ou Alan Costa.

Quem também foi relacionado para a partida é o zagueiro Bruno Bispo, que até então não estava nos planos do Vitória para a temporada. Ele treinou com o grupo principal durante a semana.

No meio campo, Gallo também não pode contar com o capitão Willian Farias, com uma lesão no joelho, e pode começar o jogo com Uillian Correia e Yago.

O volante Filipe Soutto, que se recuperava de lesão, também foi relacionado para a partida de domingo – mas não deve jogar como titular.

No ataque, a dúvida segue sobre Neilton, que não vem atuando como titular apesar das críticas à torcida. Com Kieza lesionado e fora por três meses, Gallo pode colocar Neilton ou Paulinho em seu lugar. André Lima e David provavelmente seguirão com titulares no setor ofensivo.

Treino matinal

Em São Paulo, a equipe fez atividades na piscina e na academia do hotel. O último treino antes do jogo será neste sábado, 15, às 11h, no centro de treinamento da Barra Funda.

De acordo com a assessoria de imprensa do Vitória, a escolha do horário do treino foi para cumprir a mesma rotina do jogo de domingo.

Ainda segundo a assessoria, os jogadores acordam às 8h, terminam o café até as 8h30, e entram em campo às 11h.

Ainda adepto da tática de esconder o time, o técnico Alexandre Gallo optou por não divulgar os jogadores da equipe titular, e só deve fazê-lo no domingo, momentos antes do início do jogo.

