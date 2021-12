Wallace é oficialmente apresentado e deve estrear domingo

O momento não é dos mais tranquilos: um dia após perder em casa de goleada – por 4 a 1 do Vasco – o zagueiro Wallace foi oficialmente apresentado no Vitória e chega com a responsabilidade de ‘ajeitar’ o frágil setor defensivo do clube.

Como se não bastasse a fase ruim, para o próximo jogo, no domingo, 16, às 11h, contra o Palmeiras, o técnico não poderá contar com Kanu, suspenso com o 3º cartão amarelo, e Fred, pelo mesmo motivo. Ramon, que seria outra opção na zaga, sofreu uma lesão na coxa na última partida e foi vetado para o próximo jogo.

Dessa forma, as esperanças de uma defesa minimamente sólida recaem sobre a prata da casa, que retorna à Toca do Leão após sete anos. E, por isso, o Vitória corre contra o tempo para conseguir regularizar o atleta para que ele faça sua estreia.

O jogador de 29 anos, no entanto, minimiza a pressão. “Futebol é oportunidade. A oportunidade chegou, a gente não tem que escolher. Costumo dizer que o jogador de futebol é pago para aguentar pressão, não pra jogar bem. Não posso escolher o melhor cenário para jogar. O cenário é esse e a gente tem que se virar com o que tem”, disparou.

Com passagens pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro, Flamengo e Grêmio, o zagueiro disse que já viveu altos e baixos no futebol, inclusive no Vitória: ele fez sua primeira partida como profissional pelo time na Série C e esteve na equipe rebaixada para a Série B em 2010.

Por isso, disse estar preparado para não apenas estrear contra o atual campeão brasileiro, mas com o Vitória num situação complicada no campeonato nacional.

“Futebol é fruto de resultados, é até clichê ficar falando nisso. É só conquistar os três pontos que a coisa muda”, opinou o jogador.

Mas ele admite que o rendimento do Vitória está abaixo do esperado pelos torcedores, mas também pelos jogadores e dirigentes.

“Já se foram 13 rodadas, só 12 pontos somados, se pegar a média do campeonato é menos de um ponto por rodada Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. O torcedor não tá feliz, ele tá magoado. Mas sem o apoio do torcedor não tem como a gente sair dessa situação incômoda. E sei que a gente vai sair”.

Pet confirma que Leão busca mais reforços Pet confirma que Leão busca mais reforços

Apenas boatos

O diretor de futebol, Petkovic, aproveitou a apresentação de Wallace para avaliar o rendimento da equipe sob o comando de Alexandre Gallo.

“De maneira geral, fora os últimos 35 minutos do jogo contra o Vasco, estou muito satisfeito. Tivemos alguns problemas que foram superados, contra o Atlético-GO, contra o Bahia fomos bem. Mas os últimos 35 minutos deixou todo mundo pensativo. Só que profissionais têm que aguentar a pressão, como o Wallace falou”, opinou o dirigente.

Pet também falou sobre possíveis rusgas entre o treinador e jogadores – como Uillian Correia, que publicamente criticou a escalação de Gallo – e disse que tudo não passava de boatos. “Não tem nada a ver. A escolha dos jogadores é tática, e tem o lado físico também”, garantiu.

adblock ativo