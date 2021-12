Wallace desabafa após derrota para o CSA: "Extremamente envergonhado"

A derrota por 3 a 0 para o CSA, ocorrida na noite de terça-feira, 22, parece ter sido dolorosa para o Vitória. Além de culminar na queda do treinador Mazola Júnior, o segundo revés consecutivo ainda fez o Leão ver a diferença para a zona de rebaixamento encurtar para quatro pontos, podendo terminar a rodada ainda pior.

Depois do apito final no estádio Rei Pelé, o zagueiro e capitão do time rubro-negro, Wallace, falou sobre a situação delicada que a equipe vem atravessando. Anteriormente, na rápida passagem em que Rodrigo Chagas esteve interinamente no comando técnico, a diferença para o Z-4 chegou a ser de oitos pontos, mas, com os últimos maus resultados, reduziu pela metade e pode fechar a rodada com apenas um ponto de diferença.

"Faltou a gente vir de Salvador. A gente ficou lá. Esse momento é delicado, espero que todos tenham ciência disso. Precisamos entender que cada um tem responsabilidade, a gente sai daqui extremamente envergonhado", afirmou o zagueiro.

Com a derrota para o CSA, o Vitória estacionou nos 36 pontos e ocupa a 15ª posição. Logo atrás, está o Náutico, com um ponto a menos, além de Paraná e Figueirense, com 32 pontos, mas que ainda não jogaram na rodada.

O Vitória só volta a entrar em campo agora em 2021. No dia 3 de janeiro, às 18h15, o Leão recebe o Operário-PR no estádio Manoel Barradas, em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série B. O duelo marca a primeira partida de Rodrigo Chagas após ser efetivado como treinador do time principal.

