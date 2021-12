Wagner Lopes foca nas finalizações em treino na Toca do Leão

Apesar da evolução apresentada nas últimas partidas, um aspecto ainda preocupa o treinador do Vitória, Wagner Lopes: as finalizações. Por isso, os trabalhos conduzidos nesta terça-feira, 7, no CT Manoel Pontes Tanajura, foram voltados para aprimorar justamente a pontaria dos atletas.

Na manhã desta terça-feira (07), o elenco rubro-negro deu continuidade na preparação para o próximo confronto. O técnico Wagner Lopes comandou um treino de finalização, de conclusão na área, aperfeiçoamento nos cruzamentos e contra-ataque.#SouNego #Treino #ECV 📸: Pietro C. pic.twitter.com/Xd8Ul5kW54 — ECVitória (@ECVitoria) September 7, 2021

Logo após o aquecimento, o plantel rubro-negro foi dividido em dois grupos. Sob o comando de Wagner Lopes e o assistente Sandro Rosa, uma metade treinou as finalizações em duelos de revezamento de três jogadores contra dois. Na outra parte do campo, com Ricardo Amadeu e Flávio Tanajura, as atividades foram direcionadas para finalização e cruzamento.

Por último, foram formados três times com oito cada, para mais um treino de finalização e contra-ataques em campo reduzido. Wagner Lopes exigiu que o time pisasse na área com muitos jogadores para aproveitar as jogadas e marcar gols.

Os jogadores foram liberados em seguida e retornam nesta quarta-feira pela manhã para o penúltimo treinamento antes do jogo contra o Remo. As equipes se enfrentam na sexta-feira, 10, às 19h, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B.

Departamento Médico

Sem jogar desde o início de março, devido a uma grave lesão de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho, o meia Gabriel Santiago entrou na última etapa de transição aos gramados. A probabilidade é de que ele seja reintegrado ao grupo em outubro e esteja liberado para voltar a atuar na reta final da Segundona.

Também machucado, o meia Eduardo segue no processo de transição. Já o lateral Raul Prata foi ao campo pela primeira vez após a contusão muscular e deu voltas no gramado.

