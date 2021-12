VR3 decide ficar no Vitória após reunião com diretoria

Bem diferente do tratamento que recebeu no último sábado, 23, no Barradão, de um grupo de crianças do projeto escolinha de futebol Nova Dias D'Ávila, Victor Ramos foi vítima um dia depois de uma tentativa de agressão por parte de alguns torcedores do Vitória revoltados com a exibição do zagueiro na derrota de 3 a 2 para o Santos.

Ele saía do estádio na noite de domingo, 24, com a família, em seu automóvel, que foi cercado, chutado e apedrejado. Nesta segunda-feira, 25, o VR3 se reuniu com a diretoria do clube e teria pensado até em rescindir contrato, mas vai continuar no Leão até o final do Campeonato Brasileiro.

"O Vitória repudia as atitudes covardes contra o seu atleta Victor Ramos e sua família, ontem [domingo], após o jogo contra o Santos, causando-lhes graves inquietações e acentuados danos ao seu veículo", divulgou a diretoria rubro-negra.

Após a derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, que eliminou o Vitória da Copa do Brasil, na semana passada, Victor Ramos rebateu as críticas de torcedores na rede social de forma desrespeitosa. Talvez isso tenha incitado alguns deles a tomarem satisfações com o atleta na noite de domingo.

Treino fechado

Depois da folga desta segunda, os jogadores rubro-negros fazem na manhã desta terça, 26, um treino fechado, visando o jogo do próximo sábado, 30, às 16h contra o Figueirense, em Santa Catarina.

O embarque do time será na quinta, 28, à tarde, e na sexta, 29, pela manhã, o técnico Vagner Mancini comandará um treinamento em local a ser definido.

Artilheiro do time na temporada, com 12 gols, Marinho volta ao ataque após cumprir suspensão. Mas o atacante Dagoberto cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vander deve ser mantido na frente.

Mancini pode fazer outras alterações para tentar corrigir o posicionamento defensivo do time, que está horroroso.

