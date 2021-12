"Vou mudar quase toda a equipe", garante Rodrigo Chagas sobre duelo desta quarta

Com uma dura sequência de jogos pela frente, Rodrigo Chagas ‘cantou a pedra’ logo após o empate sem gols contra o Confiança. O treinador afirmou que a possibilidade de entrar em campo no meio de semana, contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, com um “Time B” era algo bastante provável.

>>Veja tabela de classificação e jogos do Campeonato Baiano

Em sua última coletiva antes da partida contra o Tremendão, realizada nesta terça-feira, 30, na sala de imprensa da Toca do Leão, o comandante sustentou a palavra e garantiu “mudar quase toda a equipe”. Rodrigo ainda sinalizou a possível titularidade do volante Maykon Douglas, que já vinha ganhando alguns minutos em campo nas últimas partidas.

“Praticamente vou mudar quase que toda a equipe, oportunizando também alguns jogadores para jogar, como é o caso do Maykon Douglas. Pode ser que possa pintar mais um ou outro. O mais importante é que possa focar no elenco”, frisou o comandante Rubro-Negro.

Com muitas figurinhas carimbadas do time principal entre os poupados, não seria nenhuma novidade imaginar que muitos nomes novos pudessem pintar entre os relacionados. Após retornar de empréstimo no Palmeiras, o zagueiro Carlos integra a lista pela primeira vez em 2021, assim como o volante Paulo Vitor. O atacante paraguaio Aníbal Vega também volta a ficar à disposição do técnico.

Depois do duelo contra o Tremendão, nesta quarta-feira, o Rubro-Negro terá uma frenética maratona de três jogos em seis dias — Treze-PB (4 de abril), Rio Branco-ES (7 de abril) e 4 de julho-PI (10 de abril), em confrontos válidos pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Anteriormente, somente em março, o Leão da Barra entrou em campo oito vezes, contando com a partida desta quarta-feira.

“Nos últimos dez jogos, uma sequência muito grande. A exemplo, David e Samuel fizeram 10 partidas. Gabriel Bispo, João Pedro, Pedrinho e Wallace fizeram nove jogos. A gente tem mantido basicamente quase que a mesma equipe. Agora a gente tem uma semana muito forte e decisiva. Campeonato Baiano amanhã, domingo Copa do Nordeste, meio de semana Copa do Brasil. Como a gente tem um elenco, não temos titulares absolutos, temos uma equipe, nesse momento acho melhor utilizar uma equipe que possa vir a ser muito competitiva nesse jogo contra o Bahia de Feira”, destacou Rodrigo Chagas.

Gramado sintético na Arena Cajueiro

Com uma indigesta sequência de quatro empates, o Vitória chega em Feira de Santana com o ‘sangue nos olhos’ para tentar fazer as pazes com o triunfo. No entanto, um detalhe poderá ser bastante incômodo para o Leão: o gramado da Arena Cajueiro. Construído em 2018, o estádio é um dos poucos locais que possuem gramado sintético e, caso queira os três pontos, os comandados de Rodrigo Chagas precisarão se adaptar rápido à mudança.

“Vamos ter cinco ou dez minutos, o quanto antes, para se adaptar ao gramado. A gente sabe que o adversário já está adaptado, sabe forma e maneira de jogar. Mas somos profissionais, vamos encarar qualquer tipo de piso. Seja um gramado mais fofo, mais rápido, sintético. O mais importante de tudo é a gente saber identificar o quanto antes essa situação e procurar o mais rápido se adaptar dentro do jogo para que as coisas possam correr bem”, analisou o treinador.

Pontos positivos e negativos

Por fim, Rodrigo Chagas foi questionado sobre os pontos positivos e negativos que têm conseguido perceber no time do Vitória sob o seu comando. Efetivado na reta final do Brasileirão da Série B, o jovem técnico tem conseguido bons números a frente do clube. Até o momento, foram 21 jogos com nove triunfos, nove empates e apenas três derrotas, um aproveitamento superior a 57,1% dos pontos disputados.

Entre os pontos positivos destacados pelo comandante do Leão, está o controle do jogo e a intensidade que o elenco tem conseguido desempenhar ao longo das partidas. No entanto, na avaliação de Rodrigo, o aspecto técnico das finalizações tem sido o que os jogadores mais tem deixado a desejar. Nas últimas quatro partidas, inclusive, foram apenas dois gols anotados.

“A gente ainda está tentando encontrar a equipe ideal. São muitos jogos, a gente até agora não conseguiu repetir a mesma formação em dois jogos seguidos. Acredito que o que tenho gostado muito é principalmente em relação ao controle do jogo. Estamos propondo muito, jogando com intensidade. A única coisa que está faltando, principalmente nesses últimos jogos, é a questão da finalização. Está faltando um pouco de sorte, um pouco de capricho”, encerrou.

adblock ativo