"Vou dar o meu melhor", diz lateral Juninho ao ser apresentado

O novo reforço do Vitória, o lateral-esquerdo Juninho, de 27 anos, foi apresentado oficialmente na Toca do Leão, nesta quinta-feira, 27. O jogador, que estava no Ktobe, do Cazaquistão, desembarcou em Salvador na quinta passada e chega para suprir a carência no setor, já que os atuais atletas da posição não vivem boa fase.

Durante a coletiva, Juninho, que recebeu a camisa 16, foi questionado sobre o seu diferencial e de que forma ele poderia provar isso para a torcida. De imediato, o jogador respondeu que não precisa provar nada, mas que vai dar o seu melhor para ajudar o clube a sair do Z-4.

"Primeiramente eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu não cheguei aqui à toa. Vim contratado para ajudar o Vitória a sair dessa situação. O que eu posso dizer é que vou dar o meu melhor", disse o lateral.

O lateral, que foi contratado na gestão do ex-diretor de futebol Petckovic, também tem passagens em times brasileiros, como o Palmeiras e Goiás.

Preparação

Antes da apresentação do lateral, o elenco Rubro-Negro esteve reunido com o técnico Vagner Mancini e, em seguida, foram liberados para atividade em campo. Já o recém-contratado Juninho também trabalhou com o restante do time e espera o seu nome aparecer no BID para poder fazer a sua estreia.

Em busca da reabilitação e se afastar da zona de rebaixamento, o Leão encara o Cruzeiro neste domingo, 30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A delegação embarca para Minas Gerais no sábado, 29.

O Virória na penúltima colocação, em 19ª, da tabela de classficação. Das 16 rodadas disputadas na Série A, o Vitória ganhou apenas 2 partidas, empatou 3 e perdeu 11. Sendo que, das 11 derrotas foram em casa: 4 no Barradão e 2 na Arena Fonte Nova.

Silvânia Nascimento*

*Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

