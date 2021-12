Voo atrasa e muda plano de treinos do Vitória

As atividades desta quinta-feira, 27, na Toca do Leão, estavam marcadas para iniciar às 16h, mas um imprevisto mudou os planos da delegação do Vitória. Um atraso no voo de Vitória da Conquista para Salvador forçou o técnico Ney Franco a dispensar parte da delegação na chegada a Salvador e liberar os atletas do treinamento.

Como de praxe, o time que atuou no triunfo sobre o Conquista faria somente um trabalho regenerativo. No entanto, os atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Bode e os que permaneceram em Salvador trabalharam normalmente.

Os jogadores se reapresentam na tarde desta sexta, 28, quando Ney Franco deve montar a equipe que vai encarar o Vitória da Conquista pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano.

O confronto está marcado para domingo, 30, às 16h, no Barradão. O Vitória pode perder por até um gol de diferença que garante vaga na decisão.

adblock ativo