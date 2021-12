Volta entre Vitória e Salgueiro será na Fonte Nova

O Vitória confirmou nesta sexta-feira, 17, que, na próxima quarta-feira, 22, fará o seu segundo dos cinco jogos como mandante na Arena Fonte Nova na temporada 2013.

O adversário da vez será o Salgueiro, em partida de volta pela segunda fase da Copa do Brasil. Antes, o duelo estava marcado para o Barradão, mas a diretoria rubro-negra decidiu por alterar o local do certame.

De acordo com os dirigentes do Leão, o time baiano deixará de jogar em seu Estádio porque o gramado do Manoel Barradas receberá os últimos ajustes antes de ser entregue à Fifa para a Copa das Confederações.

O acordo do Vitória com o consórcio que administra a Arena prevê que o rubro-negro fará cinco jogos no novo estádio. O Leão fez o seu primeiro jogo como mandante, contra o Bahia, no dia 28 de abril.

Nesta semana, num intervalo de três dias, fará mais dois jogos na Fonte Nova: pegará o Salgueiro, na quarta, e enfrentará o Internacional, pela estreia do Campeonato Brasileiro, no sábado, 25.

Leão precisa vencer - No jogo de ida, disputado na última quarta-feira, 15, Vitória e Salgueiro empataram em 0 a 0. Se der novo empate sem gols, a decisão será nos pênaltis. O Vitória precisa de um triunfo para se classificar. O time pernambucano avança se empatar com gols.

