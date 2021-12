Vôlei do Vitória acaba circuito nacional no Top 10

A dupla do Esporte Clube Vitória, Yuri e Álvaro Andrade, terminou a sétima edição do Circuito Nacional de Vôlei de Praia na nona posição, cinco a menos que na etapa anterior. O torneio aconteceu entre 30 de janeiro e 2 de feveiro no Parque Taquaral, em Campinas, interior de São Paulo, e reuniu as 45 melhores duplas do Brasil.

Há duas semanas eles garantiram o quarto lugar, na etapa disputada em Brasília. Nesta edição, acabaram eliminados pela dupla Lipe e Marcos (do Ceará e Rio de Janeiro), que acabaram como campeões do torneio.

A equipe de vôlei de praia do Vitória conta com 10 atletas e é comandada pelo treinador Ailton Júnior. O grupo agora se prepara para a primeira etapa do Circuito Baiano, que será disputado nos dias 22 e 23 de fevereiro na praia de Armação, em Salvador.

Antes disso, o grupo viaja para João Pessoa, onde vai disputara a oitava etapa do Circuito Nacional, entre os dias 18 e 20 de fevereiro.

adblock ativo