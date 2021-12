Vôlei de praia: Vitória disputa terceira etapa do Circuito Brasileiro

Quatro duplas representarão o Vitória na terceira etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia 2018/2019. O evento esportivo começou na última quarta-feira, 21, e se estende até o próximo domingo, 25, em Campo Grande (MS).

O rubro-negro tem duas duplas femininas, com Pitty e Taís e Fabrine e Naiana. As mulheres do Leão venceram seus primeiros jogos por 2 a 0. Nos jogos anteriores, as duplas perderam e não se classificaram para as etapas seguintes.

As duas duplas masculinas são compostas por Moisés e Vinícius e Adelmo e Arthur. Moisés e Vinicius perderam seu primeiro confronto por 2 a 1, enquanto Adelmo e Arthur venceram pelo mesmo placar. Os próximos jogos das duplas acontecem na tarde desta sexta-feira, 23.

