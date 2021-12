Vôlei de praia do Leão busca ouro no Piauí

Depois de bater na trave duas vezes - bronze e prata nas últimas duas etapas -, a equipe de vôlei de praia do Vitória viaja nesta quinta-feira, 11, a Teresina, visando manter a liderança do Circuito Regional Nordeste Banco do Brasil de Vôlei de Praia e conquistar a inédita medalha de ouro. O evento será na arena montada no Park Potycabana, na capital potiguar.

O Vitória será representado por duas duplas: Vinícius Santana e Yuri (atuais líderes da temporada) e Paulo Frank e Fabiano, que estão em segundo lugar no torneio qualificatório.

Vinícius e Yuri, conquistaram o terceiro lugar e o vice-campeonato em Aracaju e Natal, respectivamente, e buscam manter os bons resultados para, em Teresina, trazer a medalha de ouro à Toca do Leão.

De acordo com o treinador Ailton Júnior, o objetivo é buscar mais um pódio. Segundo ele, os atletas estão com o compromisso e os treinos têm sido fundamental para os resultados, o que tem feito a diferença em todas as competições.

