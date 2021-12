Volantes são poupados em Cuiabá e preocupam o Vitória

Além de Marcelo Nicácio, lesionado, e Renato Cajá, suspenso pelo STJD, o Vitória poderá ter mais dois problemas para o seu jogo de estreia na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 10, contra o Mixto.

De acordo com a assessoria de imprensa rubro-negra, os volantes Luís Alberto e Michel foram poupados das atividades na tarde desta terça-feira, 9, no Estádio Presidente Dutra, e viraram motivos de preocupação para a partida.

Michel foi poupado por causa de uma gripe e porque estaria também com febre; Luís Alberto não treinou porque sofreu um choque na perna. Os médicos do clube, porém, não descartam a participação da dupla na estreia do torneio nacional.

Se forem vetados para a partida, Michel e Luís Alberto poderão ser substituídos por Edson Magal e por Cáceres, as duas opções que o técnico Caio Júnior relacionou para a partida em Cuiabá.

Treino leve - Ainda segundo a assessoria do time baiano, os jogadores do Vitória participaram apenas de um treino leve em Cuiabá - nesta terça, choveu forte na capital mato-grossense.

O treinador rubro-negro comandou trabalhos em campo reduzido e fez trabalhos específicos de fundamentos. Para a vaga de Renato Cajá, Caio Júnior deverá lançar mão de Marquinhos. Dinei deverá ser mantido no ataque.

