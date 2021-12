Volante Uillian Correia se firma como titular do Vitória

Um dos jogadores mais atuantes e consistentes do Vitória, o volante Uillian Correia deixou de oscilar entre o banco de reservas e a titularidade para virar titular absoluto – em especial nos últimos seis jogos, com a chegada de Vagner Mancini ao comando da equipe rubro-negra.

Se ele tinha reclamado de ter ficado no banco na passagem do último treinador, Alexandre Gallo, hoje ele é o jogador de linha que mais fez partidas como titular pelo Vitória. Correia esteve em 18 jogos, atrás apenas do goleiro Fernando Miguel, que começou 20 partidas. David e Kanu vêm depois, com 16.

E a ‘bronca’ de Correia para estar entre os 11 mostrou ter fundamento: o jogador é um dos mais eficientes do time em campo, apesar de não ser o principal goleador.

Mas até nisso não fica muito atrás: ele é o segundo atleta com maior número de gols, três – mesma marca de Santiago Tréllez, Kanu e Kieza – e atrás apenas do artilheiro Neilton, com quatro.

No entanto, o ponto forte do volante são as tramas com a bola no pé. Ao todo, Correia tem 599 passes certos, e apenas 49 errados, sendo o maior e melhor passador do elenco, com 92% de aproveitamento. Uillian Correia mostra-se ‘eficiente’ até mesmo ao fazer faltas: ele cometeu, ao todo, 27, sendo o segundo mais faltoso da equipe. Porém, levou apenas três cartões amarelos.

Correia diz que a chegada de Mancini ajudou a dar um gás aos jogadores que não estavam sendo prestigiados e que não conseguiam render o esperado em campo.

“Eu acho que a chegada do Mancini foi fundamental pra nós, jogadores. Ele resgatou a autoestima dos atletas que não estavam conseguindo desempenhar o seu melhor futebol. Ele conseguiu resgatar isso, é um baita profissional”, elogiou o volante.

“Mas ainda estamos longe dos nossos objetivos [a conquista dos 45 pontos e a permanência na Série A]. E, como a gente fala, cada partida é uma final para nós”, acrescentou o jogador.

Farias sente o joelho

Esperado para reforçar o meio-campo do Vitória na partida contra o Fluminense, no Barradão, no próximo dia 10, o volante Willian Farias sentiu o joelho novamente e deve desfalcar o Rubro-Negro. Ele ainda é dúvida para o compromisso seguinte do Leão, também na Toca, contra o São Paulo. O volante se recupera de uma distensão no ligamento colateral do joelho direito. Farias não joga desde quando se machucou na partida contra o Atlético-GO, em 8 de julho.

Na época, a estimativa era que ele estivesse à disposição em três semanas, mas a equipe médica explicou que ele teve “recaídas” da lesão. No entanto, os médicos descartam a realização de cirurgia e defendem um tratamento conservador, com fisioterapia.

