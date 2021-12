Volante rescinde com Santa Cruz e deve acertar com o Vitória

O volante William Maranhão, que estava no Santa Cruz, pode ser mais um reforço na Toca do Leão para a sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador rescindiu seu contrato com o time de Recife e, segundo a imprensa pernambucana, vai desembarcar em Salvador para realizar exames médicos e acertar com o Vitória.

Por meio das redes sociais, o jogador de 22 anos já se despediu do Santinha. “Queria agradecer essa imensa torcida coral, aos atletas, funcionários e diretoria. Infelizmente, o objetivo do acesso não foi alcançado, mas deixo aqui toda minha gratidão a esse grande clube. Que com muita certeza vai voltar logo logo à elite do futebol. Posso esquecer quem me deixou triste, mas não esqueço jamais quem me deixou feliz”, escreveu o atleta.

William Maranhão fez nove jogos pelo Santa Cruz nesta temporada e não marcou gols. O jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano atuando pelo Boa Vista-RJ e também teve boas atuações na disputa da Série C do Brasileirão pela Cobra Coral, mas deixa o clube sem conquistar o acesso à Série B.

